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Erzincan'da sahte para operasyonu

1 saat önce

Erzincan'da, jandarma ekiplerince sahte para ele geçirildi.

Erzincan'da sahte para operasyonu, System.String[]
Erzincan'da, jandarma ekiplerince sahte para ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmalar sonucu Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan iki şüpheli şahsın İstanbul'dan sahte para getireceğini tespit etti. Bunun üzerine başlatılan operasyon kapsamında takibe alınan E. A. ve E. E. isimli şahıslar, Erzincan-Kemaliye ilçesi karayolu üzerindeki Esertepe Köyü mevkiinde jandarma ekiplerince seyir halinde oldukları araç içerisinde yakalandılar.

Araç içerisinde ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 290 adet 100 TL'lik banknotlar halinde 29 bin TL değerinde sahte para ve 93 bin 750 TL değerinde iki adet çek ele geçirildi.

Yakalanan iki şüpheli şahıs "Parada Sahtecilik" suçundan gözaltına alındı.

Ele geçirilen 29 bin TL'lik sahte para ve 93 bin 750 TL'lik iki banka çeki ise incelenmek üzere Kriminal laboratuvarına gönderildi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:33 Kaynak: İHA
Kemaliye, Jandarma, Erzincan, 3. Sayfa
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