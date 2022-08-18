Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte şüpheli şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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