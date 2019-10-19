Erzincan'da sahte reçete operasyonu: 3 tutuklama

Erzincan'da sahte reçete operasyonu kapsamında gözaltına alınan 23 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



Geçtiğimiz hafta içerisinde Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte reçete düzenleyip eczanelerden uyuşturucu etkisi bulunan haplardan tedarik ederek piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılardan 9'u emniyetteki ifadelerin ardından serbest bırakıldı, 14'ü sağlık kontrolleri sonrası adliyeye çıkartıldı. Zanlılardan 3'ü savcılıkça sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.



Diğer 11 zanlıdan 7'side adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ERZİNCAN