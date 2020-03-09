Erzincan'da "Şapka" adlı oyun sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da 'Şapka' adlı oyun sahnelendi - Son Dakika

Erzincan'da "Şapka" adlı oyun sahnelendi

7 saat önce

Erzurum Devlet Tiyatroları tarafından Erzincan'da "Şapka" adlı oyun sahnelendi.

Erzincan'da

Erzurum Devlet Tiyatroları tarafından Erzincan'da "Şapka" adlı oyun sahnelendi.


Müftülük salonunda sahnelenen oyuna yoğun katılım sağlandı. Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı, Birkan Görgün'ün yönettiği "Şapka" adlı oyun, herhangi bir ülke de askerlik kavramındaki şekilcilik eleştirisiyle sistem eleştirisini grotesk bir anlatımla işliyor. Görmezden geldiğimiz küçük detayların hayatımıza olan etkileri komik bir şekilde ele alınıyor. Oyun; Amerika'dan askerliğini yapmak için kendi ülkesine gelen kahramanımızın askerde yaşadığı birbirinden ilginç olayları ele alıyor. Yemin töreni öncesinde koğuş arkadaşının postallarını kaybetmesi ile törene terlikle katılmak zorunda kalır. Törende yaşanan trajı-komik durumun sonucu ise izne çıkmama cezasıdır. Tören sonrası izne çıkan kahramanımız şapkasını taksi de unutur. Arkadaşının yemin töreninde aldığı cezayı da hatırlayarak büyük bir panik yaşar. Şapkayı bulma arayışı sarmala sararak, kahramanımızı hem komik hem de psikolojik çıkmaza sokar. - ERZİNCAN

Devlet Tiyatroları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:26 Kaynak: İHA
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