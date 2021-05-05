Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Erkan Özgezici'nin kullandığı 58 KC 529 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolunun Çermik mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ahmet ve Cezayir Özgezici yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika