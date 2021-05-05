Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ahmet ve Cezayir Özgezici yaralandı.

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