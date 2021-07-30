Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu kişiler, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince yarım saatlik çalışmayla araçtan çıkarıldı.

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