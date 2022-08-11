Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

11.08.2022 21:50
Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

A.M'nin (60) kullandığı 34 LZ 9862 plakalı otomobil, Refahiye ilçesinden Bostandere köyüne seyir halindeyken viraja girdiği sırada yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden oldukları öğrenilen Ş.M. (10), D.M. (58), H.M. (35), Y.M. (14), F.M. (42) ve Z.M. (11) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bostandere, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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