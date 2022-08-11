Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden oldukları öğrenilen Ş.M. (10), D.M. (58), H.M. (35), Y.M. (14), F.M. (42) ve Z.M. (11) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA

Bostandere, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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