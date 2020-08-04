Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Gülkız (52) ve Zehni Başgöze (66), Müzeyyen Tatlı (70) yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:19

Kaynak: AA

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti