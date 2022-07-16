Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

16.07.2022 19:34
Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Muhyettin G'nin kullandığı 06 SN 338 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Atatürk Kent Ormanı mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Gülseren, Esmanur, Furkan ve Zeynep Berfin G. (7) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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