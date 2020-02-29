Erzincan'da şehitler için dev Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
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Erzincan'da şehitler için dev Türk bayrağı asıldı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen askerler için Erzincan'da bir iş merkezine dev Türk bayrakları asıldı.

Erzincan'da şehitler için dev Türk bayrağı asıldı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen askerler için Erzincan'da bir iş merkezine dev Türk bayrakları asıldı.


İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı sonucu 33 asker şehit olurken 34 asker ise yaralanmıştı. Yaralıların tedavisi Hatay'daki çeşitli hastanelerde devam ediyor. Milli birlik ve beraberlik duygularının üst seviyeye çıktığı şu günlerde dün akşam saatlerinde Erzincan merkez Dörtyol mevkinde bulunan bir iş merkezinin dış cephesi dev Türk bayrakları ile kaplandı. Dev Türk bayrağını gören vatandaşlar, "Birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızın simgesi olan al-kırmızı bayrağımızı birçok kişinin ev ve iş yerlerine astıklarını gördük. Şimdi ise bir iş merkezinin dış cephesi dev Türk bayrağı ile kaplamış. Çok güzel bir duygu. Allah'tan şehitlerimize rahmet dileriz" dediler. - ERZİNCAN

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
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