Erzincan'da şeker pancarı hasadı başladı - Son Dakika

Erzincan'da şeker pancarı hasadı başladı

Erzincan'da şeker pancarı hasadı başladı.

Erzincan'da şeker pancarı hasadı başladı, System.String[]

Erzincan'da şeker pancarı hasadı başladı. Bu yıl, Erzincan merkez de toplamda 30 bin dekar alanda 170 bin ton pancar üretimi bekleniyor.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, şeker pancarı hasadı yapan çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Traktör kullanarak şeker pancarı hasadı yapan Vali Makas, sezonun bereketli olması temennisinde bulundu.

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, İl Genel Meclis Üyeleri, Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, Pancar Ekicileri Kooperatifi yetkilileri ve çiftçilerin katıldığı şeker pancarı hasat programında Vali Mehmet Makas, bu yıl ki hasadın verimli olup olmadığı hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Geçen yıla oranla şeker pancarı üretiminin yaklaşık iki kat arttığına değinen Vali Mehmet Makas, şeker fabrikasının sorunsuz bir şekilde işlediğini, geçmiş sezonlarda zaman zaman yaşanan tarımsal sulama sıkıntılarının önümüzdeki sezonlarda yaşanmaması adına sulama birliğinin özel idare bünyesine alınarak kesin ve kalıcı çözümlerin üretildiğini belirterek, Sulama Birliğinin İl Özel İdaresine devredilmesinde yapmış oldukları katkılarından dolayı son Başbakan Binali Yıldırım'a ve milletvekillerine teşekkür etti. Tarımsal sulamadaki sıkıntıların giderilmesinden sonra hem şeker pancarında hem de diğer tarım ürünlerinde üretimin daha da artacağına vurgu yapan Vali Makas, çiftçilerin üretimlerine katkı sağlamak adına devletin her bir kurumunun üzerine düşeni en iyi şekilde yapacağını söyledi.

Bu yıl, Erzincan merkez de toplamda 30 bin dekar alanda 170 bin ton pancar üretimi beklenirken; Erzincan, Sivas ve Gümüşhane illerine bağlı 71 köyde toplam bin 560 üretici ile sözleşme imzalanarak, 64 bin dekar alanda pancar ekimi yaptırıldığı bildirildi.

2020 yılı kampanya döneminde 190 bin ton pancarın işlenerek, yaklaşık 27 bin ton kristal şeker, 6 bin 500 ton melas ve 52 bin ton yaş pancar posa üretimi hedefleniyor. - ERZİNCAN

Erzincan'da şeker pancarı hasadı başladı
Erzincan'da şeker pancarı hasadı başladı
Erzincan'da şeker pancarı hasadı başladı

Meclis Başkanı, Erzincan, Traktör, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 23:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da şeker pancarı hasadı başladı - Son Dakika

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