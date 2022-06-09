Erzincan'da sel felaketi, kent adeta sular altında kaldı - Son Dakika
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Erzincan'da sel felaketi, kent adeta sular altında kaldı

09.06.2022 20:18
Erzincan'da sel felaketi, kent adeta sular altında kaldı

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketi nedeniyle kent adeta sular altında bıraktı.

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketi nedeniyle kent adeta sular altında bıraktı. İlde afet yaşanırken, mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor ve riskli mahalleler boşaltılıyor.

Erzincan'da doluyla karışık sağanak sele dönüştü. Sel sularının derelerden taşması üzerine kent merkezi dahil cadde ve sokaklar sular altında kaldı, iş makineleri gelen ihbarlara yetişemez duruma geldi. Akyazı, Başpınar, Işıkpınar, Kurutirek mevkilerinde selin zararı büyük oldu. Çok sayıda ev, işyeri, hayvan barınakları sel sularıyla doldu. Mezarlıklar sel molozlarıyla kapandı. Kentte öncelikle can kaybı yaşanmaması için mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ve güvenlik güçleri sevk ediliyor.

Sel afetinin zararıyla ilgili mercilerden herhangi bir açıklama yapılmazken yaraların sarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Valilik ve belediyeye bağlı iş makineleri yetersiz kalırken komando birlikleri de yardıma koşmak için seferber edildi. - ERZİNCAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da sel felaketi, kent adeta sular altında kaldı - Son Dakika

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