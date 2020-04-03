Erzincan'da sela okunmayıp evde kal çağrısı yapıldı - Son Dakika

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Erzincan'da sela okunmayıp evde kal çağrısı yapıldı
16 dakika önce
Erzincan'da Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cuma namazı kılınmayıp minarelerden sela okunmayıp evde kal çağrısı yapıldı.
Erzincan'da Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cuma namazı kılınmayıp minarelerden sela okunmayıp evde kal çağrısı yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından cami önlerindeki tedbirler artırıldı. Yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla cuma namazının kılınmadığı ve selanın okunmadığı kentte cami hoparlörlerinden evde kal çağrısı yapıldı. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:47 Kaynak: İHA
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