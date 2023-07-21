Erzincan'da sendika temsilcileri arasında hastanede kavga çıktı

Erzincan'da iki grup sendika temsilcileri hastanede birbirine girdi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Refahiye Devlet Hastanesinde sağlık temsilcisi iki sendika fertleri arasında kavga olayı yaşandı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, sendikal faaliyet yürütmek için Refahiye Devlet Hastanesine giden Genç Sağlık Sen temsilcileri ile hastanede bulunan Sağlık Sen mensubu sağlık çalışanları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde hastane içerisinde sendika mensubu sağlık çalışanları arasında başlayan kavganın hastane bahçesinde de devam ettiği görüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından basın açıklaması yapan Sağlık Sen Erzincan Şube Başkanı Dr. Halil İbrahim İçoğlu, "Genç Sağlık Sen Erzincan'ın Refahiye ilçemizde birçok ilde olduğu gibi yine bir provokasyona imza attı. Genç Sağlık Sen temsilcileri Refahiye Devlet Hastanesi idarecilerimizi, temsilcilerini ve personelini darp etti. Olay yargıya intikal etti. Bizde gerekli mercilerle görüştük. Haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Bizde meydanı bu provokatörlere bırakmayacağız. Bu konunun takipçisi olacağız. Erzincan'ın temiz adını hiç kimsenin lekelemesine hakkı da yoktur, haddi de değildir. Büyük Sağlık Sen adını böyle nahoş olaylarla anımsanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu konunun takipçisi olacağız. Hiç kimse sağlık çalışanlarının arasına nifak sokamaz." dedi.