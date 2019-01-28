Erzincan'da Servis Araçları Çarpıştı 3 Yaralı
57 dakika önce
Erzincan'da sis ve buzlanma nedeniyle okul personelini taşıyan servis ile fabrika işçilerini taşıyan otobüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Erzincan
'da sis ve buzlanma nedeniyle okul personelini taşıyan servis ile fabrika işçilerini taşıyan otobüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Erzincan- Sivas
Karayolu'nun 8'nci kilometresi Ulalar
Beldesi yakınlarında meydana geldi. Birkan A. yönetimindeki 24 S 0028 plakalı özel okul personelini taşıyan servis, aynı istikamette giden ve tekstril fabrikası işçilerini taşıyan Yusuf E. yönetimindeki 24 EL 220 plakalı otobüse sis ve buzlanma nedeniyle arkadan çarptı. Kazada okul servisi içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yerinde bir süre bekleyen işçiler başka bir araçla çalıştıkları fabrikaya ulaştırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:32 Kaynak: DHA
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