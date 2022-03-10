Erzincan'da servis araçları denetimi yapıldı - Son Dakika

Erzincan'da polis, jandarma ve zabıta ekiplerince öğrenci taşıyan servisler denetledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, servis araçlarında denetim gerçekleştirdi. Servislerin yoğun olarak geçiş yaptığı saatte, Ordu Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde, Çalışma İzin Belgesi ve Güzergah İzin Belgesi kontrolleri yapıldı. Denetim kapsamda ekipler tarafından servis araçları durdurularak 2022 yılı kış tedbirleri kapsamında da denetim gerçekleştirildi. Trafik güvenliği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşması amacıyla şehrin farklı noktalarında kış lastiği denetimi yapan ekipler, sürücülere bilgilendirmede de bulundu.

Sürücülere, kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunan kolluk kuvvetleri, duyarlı sürücülere ve öğrencilere teşekkür ederken, koltuk sayısından fazla öğrenci alan sürücüler hakkında ise işlem yaptı. - ERZİNCAN