Erzincan'da servis araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Erzincan Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında servis araçlarını dezenfekte ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede faaliyet gösteren işletmelere ait servisler veya bu işletmelere dışarıdan personel taşımacılığı hizmeti veren araçlar dezenfekte ediliyor.

Ücretsiz yapılan dezenfeksiyonun ardından araç sahiplerine 'Araç Dezenfeksiyon Belgesi' veriliyor.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tanrıverdi, her hafta düzenli olarak servis araçlarını dezenfekte edeceklerini belirterek, "Koronavirüsü başta olmak üzere patojen virüs ve bakterilere etkili dezenfektan ilaçlar kullanıyoruz. Araçların dezenfeksiyonu sonrası 'Araç Dezenfeksiyon Belgesi' düzenleyip servis aracı sahiplerine veriyoruz. Belediyemiz bu hizmeti tümüyle ücretsiz sunmaktadır." ifadelerini kullandı.