Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Servisler Çarpıştı: 3 Yaralı

Erzincan'da Servisler Çarpıştı: 3 Yaralı

44 dakika önce

ERZİNCAN'da, okul personelinin taşındığı servis minibüsü, buzlanma meydana gelen, sisli yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tekstil fabrikası işçilerinin bulunduğu otobüse arkadan çarptı.

Erzincan'da Servisler Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
ERZİNCAN'da, okul personelinin taşındığı servis minibüsü, buzlanma meydana gelen, sisli yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tekstil fabrikası işçilerinin bulunduğu otobüse arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Erzincan- Sivas yolunun 8'inci kilometresindeki Ulalar beldesi yakınlarında meydana geldi. Özel okul personelini taşıyan Birkan A. yönetimindeki 24 S 0028 plakalı servis minibüsü, buzlanma meydana gelen, sisli yolda kontrolden çıkıp, aynı yönde giden ve tekstil fabrikası işçilerini taşıyan Yusuf E.'nin kullandığı 24 EL 220 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde bir süre bekleyen işçiler, başka araçla çalıştıkları fabrikaya ulaştırıldı.

- Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Erzincan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İniş Yaparken Kaza Yapan Rus Savaş Uçağı Böyle İnfilak Etti Motosikletiyle Dükkana Daldı, "Yabancı Değilim Ağabey" Dedi

Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti 68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 11:17:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Servisler Çarpıştı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]