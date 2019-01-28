Erzincan'da Servisler Çarpıştı: 3 Yaralı
44 dakika önce
ERZİNCAN'da, okul personelinin taşındığı servis minibüsü, buzlanma meydana gelen, sisli yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tekstil fabrikası işçilerinin bulunduğu otobüse arkadan çarptı.
ERZİNCAN'da, okul personelinin taşındığı servis minibüsü, buzlanma meydana gelen, sisli yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tekstil fabrikası işçilerinin bulunduğu otobüse arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Erzincan- Sivas
yolunun 8'inci kilometresindeki Ulalar
beldesi yakınlarında meydana geldi. Özel okul personelini taşıyan Birkan A. yönetimindeki 24 S 0028 plakalı servis minibüsü, buzlanma meydana gelen, sisli yolda kontrolden çıkıp, aynı yönde giden ve tekstil fabrikası işçilerini taşıyan Yusuf E.'nin kullandığı 24 EL 220 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde bir süre bekleyen işçiler, başka araçla çalıştıkları fabrikaya ulaştırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:33 Kaynak: DHA
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