Erzincan'da seyir halindeki kamyonet yandı
4 saat önce
Erzincan'da seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:05 Kaynak: AA
'da seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Kırklar Caddesi'nde Yaşar Kılıç
yönetimindeki 24 BD 620 plakalı kamyonetin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi. İtfaiye
ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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