Son Dakika Haberleri: Erzincan'da seyir halindeki kamyonet yandı

Erzincan'da seyir halindeki kamyonet yandı

4 saat önce

Erzincan'da seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da seyir halindeki kamyonet yandı, System.String[]
Erzincan'da seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Kırklar Caddesi'nde Yaşar Kılıç yönetimindeki 24 BD 620 plakalı kamyonetin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:05 Kaynak: AA
Yaşar Kılıç, Erzincan, Güncel
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