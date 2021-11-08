Seyir halindeki saman yüklü tırın dorsesi devrilerek yandı - Son Dakika

Seyir halindeki saman yüklü tırın dorsesi devrilerek yandı

Erzincan'da hareket halindeki saman yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Erzincan'da hareket halindeki saman yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu. Berat K'nin kullandığı 19 LK 583 plakalı tır, Erzincan- Erzurum kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde seyir halindeyken balataların ısınması sonucu aniden alev aldı. Bir süre sonra dorsesi yan yatan tırdaki yangına, önce sürücü ve yoldan geçen diğer araç sürücülerince müdahale edildi. Tırın ön kısmının dorseden uzaklaştırılması sonrasında alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istendi. Erzincan Belediyesine ait itfaiye görevlileri, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Olayda, tırın kısmen yanan dorsesi ve çevreye yayılan samanlar zarar gördü.

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