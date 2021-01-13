Şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu - Son Dakika

Şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu

13.01.2021 14:55

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, evlerin çatısını uçurdu.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, evlerin çatısını uçurdu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamada, Otlukbeli ve bağlı köylerdeki 20'ye yakın evin çatısında hasar meydana geldiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Fırtınanın bölgede etkisini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, hava koşullarının düzelmesiyle hasar tespit çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.

Şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu
Şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu
Şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu
Şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu

Otlukbeli, Erzincan, Fırtına, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu - Son Dakika


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