Şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu - Son Dakika

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, evlerin çatısını uçurdu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamada, Otlukbeli ve bağlı köylerdeki 20'ye yakın evin çatısında hasar meydana geldiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Fırtınanın bölgede etkisini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, hava koşullarının düzelmesiyle hasar tespit çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.