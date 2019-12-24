Erzincan'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Son Dakika

Erzincan'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı

6 saat önce

Erzincan'da şiddetli rüzgar nedeniyle 7 ev 9 ağıl ile 3 deponun çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, elektrik nakil hatlarında arıza meydana geldi.

Erzincan'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı, System.String[]

Erzincan'da şiddetli rüzgar nedeniyle 7 ev 9 ağıl ile 3 deponun çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, elektrik nakil hatlarında arıza meydana geldi.


Şiddetli rüzgar nedeniyle Çayırlı ilçesine bağlı Büyük Gelengeç ve Küçük Gelengeç köylerinde 7 ev, 7 ağıl ile 3 deponun çatısı uçtu, Otlukbeli ilçesi Avcıçayırı köyünde ise 2 ağıl ve Tercan ilçesine bağlı Oğulveren köyünde ise 1 samanlığın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördü.


Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı elektrik direkleri devrildi, nakil hatları zarar gördü. ARAS yetkilileri direkler ve hatların onarımı için çalışma başlattı.

Erzincan İl Affet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgelere sevk edildi. Yapılan kontrollerde can kaybının olmadığı, bazı evlerde hasar oluştuğunu belirlendi.

Bölgede öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Otlukbeli, Erzincan, Çayırlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok
Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı

Son Dakika Haberleri
03:10 Mersin'deki noel ayinlerinde dualar, barış için - Son Dakika
03:00 DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika
02:45 Sağanak, etkisini gece de sürdürdü - Son Dakika
02:42 Mısır Sulama Bakanlığı: Hedasi Barajı'yla ilgili yeni bir teklif sunulmadı - Son Dakika
02:37 Şehit polis Elber'in naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 03:22:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]