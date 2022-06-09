Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3) - Son Dakika
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Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3)

09.06.2022 19:36

Erzincan'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar, köy evleri ve ahırlarda su taşkını yaşandı.

Erzincan'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar, köy evleri ve ahırlarda su taşkını yaşandı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu.

Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra merkeze bağlı Kurutilek Mahallesi ile Başpınar köyündeki bazı ev ve ahırlar ile Başpınar köyünün su kanalında taşkın meydana geldi.

Jandarma ve polis ve ekipleri özellikle su birikintilerinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda araç ve yaya geçişine izin vermedi.

DSİ, Belediye ve kamu kurumlarına ait iş makineleri de sel suları nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

AFAD ekiplerinin sevk edildiği taşkın bölgelerinde Erzincan Valisi Mehmet Makas da incelemelerde bulundu.

Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3)
Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3)
Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3)
Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3)
Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3)
Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3)
Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3)
Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3)
Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3)
YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su taşkınına neden oldu (3) - Son Dakika
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