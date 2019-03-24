Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

Erzincan'da kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Erzincan'da kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Merkez Yoğurtlu Beldesi Sancak Mahallesi'nde ikamet eden A.Y (37) ile kardeşi H.Y (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.


Evin dışına taşan tartışmada, H.Y'nin elindeki tüfekle havaya ateş açması üzerine kardeşi A.Y ile arbede yaşandı.


Tartışmayı gören ağabey Yunus Y (48) ise iki kardeşi ayırarak tüfeği aldı.


Tüfekle eve dönen Yunus Y, kardeşler arasında yaşanan kavgaya sinirlendi. Yere attığı silahın ateş alması sonucu Yunus Y. kolundan ve göğsünden yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yunus Y, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Yunus Y'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu.

Olayla ilgisi soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:04 Kaynak: AA

Merkez, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deniz Akkaya, Kendisine Hakaret Ettiğini Söylediği Nihat Odabaşı'na Ateş Püskürdü Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi 13 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Oynarken Kazara Arkadaşını Vurdu Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 03:32:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]