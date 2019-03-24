Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

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Deniz Akkaya, Kendisine Hakaret Ettiğini Söylediği Nihat Odabaşı'na Ateş Püskürdü

Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti