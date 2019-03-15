Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Muhtar Öldü

Erzincan'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Muhtar Öldü

1 saat önce

Erzincan'ın Tercan ilçesindeki köyde, bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı araçtaki muhtar hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Erzincan'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Muhtar Öldü, System.String[]
Erzincan'ın Tercan ilçesindeki köyde, bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı araçtaki muhtar hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Mercan beldesine bağlı Üçpınar köyünden aracıyla belde merkezine gitmek isteyen köy muhtarı Behsat Çakmak ve yanındaki kişiye, köy yolunda henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle saldırı düzenlendi.

Kontrolden çıkan aracın da devrildiği saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Çakmak ve yanındaki kişi, Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişilerden Üçpınar köyü muhtar adayı da olan Çakmak, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda ağır yaralanan diğer kişi de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Güvenlik güçleri, kaçan saldırganı yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:23 Kaynak: AA

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