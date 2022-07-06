Erzincan'da Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeninde Keşif Yapılıyor: "Çevre Mühendisi Yok, Keşfe Gidiyorlar" - Son Dakika
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Erzincan'da Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeninde Keşif Yapılıyor: "Çevre Mühendisi Yok, Keşfe Gidiyorlar"

06.07.2022 16:18

Erzincan’ın İliç ilçesinde, siyanür sızıntısının ardından faaliyeti durdurulan altın madeninde, davacı Sedat Cezayirlioğlu’nun erteleme talebine rağmen bugün keşif yapılıyor. Cezayirlioğlu, bilirkişi heyetinin içinde çevre mühendisi olmadığını ve kendisinin de keşfe gitmediğini belirterek, “Zaten siyanür bölgesini lale bahçesine çevirmişler, lale bahçesi. Bütün Türkiye, burada dönen entrikaları izlesin. Hazırlık yapıyorlar ki (madeni) açsınlar. Çevre mühendisi yok, keşfe gidiyorlar. Davayı açan adam yok, keşfe gidiyorlar” dedi.

TAMER ARDA ERŞİN

Erzincan'ın İliç ilçesinde, siyanür sızıntısının ardından faaliyeti durdurulan altın madeninde, davacı Sedat Cezayirlioğlu'nun erteleme talebine rağmen bugün keşif yapılıyor. Cezayirlioğlu, bilirkişi heyetinin içinde çevre mühendisi olmadığını ve kendisinin de keşfe gitmediğini belirterek, "Zaten siyanür bölgesini lale bahçesine çevirmişler, lale bahçesi. Bütün Türkiye, burada dönen entrikaları izlesin. Hazırlık yapıyorlar ki (madeni) açsınlar. Çevre mühendisi yok, keşfe gidiyorlar. Davayı açan adam yok, keşfe gidiyorlar" dedi.

İliç'teki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin işlettiği altın madeninde siyanür sızıntısı yaşanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından madene 16,4 milyon lira para cezası kesilmişti. Bakanlık, madenin faaliyetini durdurmuştu.

Erzincanlı Sedat Cezayirlioğlu'nun altın madenin kapatılması için sızıntıdan önce açtığı davada İliç Asliye Hukuk Mahkemesi, madende keşif yapılmasına karar vermişti. Cezayirlioğlu, madenin fay hattı üzerinde bulunduğunu ve deprem olması durumunda madene ait atık havuzundaki siyanürün doğaya karışma tehlikesi olduğunu savunmuştu.

Maden sahasında bugün keşif yapılıyor. Cezayirlioğlu keşfin ertelenmesi için mahkemeye başvurdu, ancak bu talebi reddedildi. Cezayirlioğlu'nun avukatı İsmail Hakkı Atal, şirketin delilleri kararttığını öne sürerek, "10 gündür hummalı bir çalışma ile her tarafı temizledikleri ve delilleri kararttıkları bilgisi geldi. Onun üzerine biz de keşfin ertelenmesini talep ettik. Bağımsız uzmanlar getirmeyi talep ettik. Ancak mahkeme kabul etmedi. Delil tespiti isteyen davacı taraf biz olmamıza rağmen, davacı taraf olmadan biraz önce şirketin avukatları, şirketin yetkilileri ve mahkeme heyeti keşfe gittiler" dedi.

Atal, keşfin şirketin gösterdiği alanda yapıldığını kaydederek, "Şirket, 10 gündür çalışarak bölgedeki bütün siyanür bulaşıklarını temizlemiş. Tonlarca siyanür, 30 tonu aşkın siyanür, İliç'te Fırat Nehri'ne karıştı ve seyrelerek dağıldı. Şu anda Anagold Şirketi'nin siyanür borusu patlağından dağılan siyanür, Harran'da bizim bir yıl sonra yiyeceğimiz buğdayı zehirliyor" diye konuştu.

"BİLİRKİŞİ HEYETİNDE ÇEVRE MÜHENDİSİ YOK"

Cezayirlioğlu ise dört bilirkişi ile de konuştuğunu aktararak, "Kimya mühendisi olan diyor ki 'Burada çevre mühendisi yok, bilirkişi heyetinin içinde'. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Bakanlık da burada. Zaten siyanür bölgesini lale bahçesine çevirmişler, lale bahçesi. Bütün Türkiye, burada dönen entrikaları izlesin. Hazırlık yapıyorlar ki (madeni) açsınlar. Çevre mühendisi yok, keşfe gidiyorlar. Davayı açan adam yok, keşfe gidiyorlar" diye tepki gösterdi.

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Kaynak: ANKA

Madencilik, Erzincan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeninde Keşif Yapılıyor: "Çevre Mühendisi Yok, Keşfe Gidiyorlar" - Son Dakika
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