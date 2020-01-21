Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Erzincan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:12 Kaynak: AA
Erzincan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Ulalar beldesi Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Kemal Tayanç (38), kendisinin yanı sıra eşi Çiğdem (36) ile çocukları Berk Can (11) ve Yaren Tayanç'ın (10) rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis görevlilerinden yardım istedi.
Ambulanslarla ikametlerinden alınan aile, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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