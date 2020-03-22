Erzincan'da sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar evlerine gönderildi - Son Dakika

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulaması kapsamında, polis ekipleri, bu kapsamdaki vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.



Polis ekipleri, cadde, sokak ve parklarda yaya olarak veya araçla gerçekleştirilen devriye görevi sırasında 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların yasağa uymadıklarını tespit etti.

Kontroller sırasında maske ve eldiven kullanan polisler, bir araya gelen bu yaş grubundaki kişileri, tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine dönmelerini istedi.

Parklarda piknik yapmak isteyen vatandaşları da uyaran polis ekipleri, özelikle kendi sağlıkları açısından toplu şekilde bir arada bulunmamaları ve tedbirli olmalarını istedi.

Öte yandan, belediye hoparlöründen "vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları" yönünde anonslar yapıldı.