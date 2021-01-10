Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Erzincan'da Valiliğin koordinasyonunda bazı sivil toplum kuruluşlarınca sokak hayvanları için cadde ve sokaklara mama ve yem bırakıldı.

Kentte, yurt genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için etkinlik düzenlendi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte oluşturulan 5 ekibe, Valilik önünde sosyal mesafe kuralları uygulanarak yem ve mama dağıtıldı. Ekipler, mama ve yemleri önceden belirlenen 15 noktaya bıraktı.

Beraberinkilerle yavru köpeklerin olduğu alana giderek hayvanları besleyen Vali Makas, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bir günde belirlenen alanlara yem bıraktıklarını belirtti.

Yemleme çalışmasının önemine işaret eden Makas, "Erzincan'ımızın ismiyle müsemma olduğu üzere 'Can Erzincan' hitabıyla vücut bulan cana verdiği bir kıymet var. O kıymette öncelikle insana ve yine onunla eşit seviyede gördüğü can dostlarımız olan sokak hayvanlarına yönelik olacak. Bugün burada 5 grupla sivil toplum örgütlerimiz, kamu kurumlardaki görevli arkadaşlarımızla 15 noktada sokak hayvanlarına besleme amaçlı mama ve yem bırakıyoruz."