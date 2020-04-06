Erzincan'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
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Erzincan'da sokak hayvanları unutulmadı

27 dakika önce

Erzincan'da sokak hayvanları unutulmadı İçişleri Bakanlığı'nın korona virüsü sürecinde sokak hayvanları için ek genelge yayınlamasının ardından bugün Erzincan'da sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı.

Erzincan'da sokak hayvanları unutulmadı

ERZİNCAN - İçişleri Bakanlığı'nın korona virüsü sürecinde sokak hayvanları için ek genelge yayınlamasının ardından bugün Erzincan'da sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere sokak hayvanları için ek genelge gönderildi. Gönderilen genelgeyle başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşın bu konudaki hassasiyetinin artırılması istendi. Bakanlık, vali ve kaymakamlardan söz konusu tedbirler çerçevesinde yerel yönetimler, tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesini istedi.

Bugün Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için düzenli olarak mama ve yem bıraktığı besleme noktalarını artırdı. Yapılan uygulama ile ilgili bir açıklama yapan Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tandırverdi; " Bizler Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak, uzun süreden beri sokakta yaşayan hayvanlarımız için, şehrimizin belirli bölgelerinde besleme yapmaktayız ve yiyecek, mama bırakmaktayız. Bu faaliyetimizi günlük düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz. Sağ olsun Erzincanlı hemşerilerimiz ve işyeri sahibi esnaflarımızda bu konuda duyarlılık göstermekte ve sokakta yaşayan canlarımıza yemek vererek besleme yapmaktalar. Ancak koronavirüs salgını sonrası birçok işyeri kapalı olduğundan dolayı sokakta yaşayan hayvanlarımızın açlık yaşayamaması için şehrimizin çok daha fazla bölge ve noktalarında besleme yapıyoruz, sokakta yaşayan dostlarımız için yiyecek ve mama bırakıyoruz, yapmış olduğumuz bu besleme faaliyetimiz günlük düzenli olarak devam edecektir" dedi.

Erzincan'da sokak hayvanları unutulmadı

Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:34 Kaynak: İHA

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