Erzincan'da sokak hayvanları unutulmuyor - Son Dakika

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için yaşam alanlarına Vefa Sosyal Destek Grubu yem ve mama bıraktı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgının önlenmesi için birçok tedbirin alındığı belirtildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından aç kalan sokak hayvanlarına yönelik yem ve mama çalışması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 salgını sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilemektedir. Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıkmıştır."

Açıklamada, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem ve su bırakıldığı kaydedildi.