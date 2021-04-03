Erzincan'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, Erzincan'da büyük oranda uyuldu.

Erzincan'ın da içinde olduğu kırmızı kategorideki 58 ilde pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek kısıtlama başladı. Buna göre, market ve fırınlar hafta sonu açık olabilecekken, lokanta ve pastaneler ise paket servisle hizmet verecek. Online sipariş firmalarıysa hafta sonu 10.00-24.00 arasında çalışabilecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Erzincan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.

Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Cadde ve sokaklardaki sakinlik ise hayvanlara yaradı. Kalabalıkla yaşamak zorunda olan sokak hayvanları, caddelerde adeta sakinliğin tadını çıkardı. Kedi, köpek ve kuş başta olmak üzere hayvanlar, sokak ve caddelerde ilginç görüntüler oluşturdu. - ERZİNCAN