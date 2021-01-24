Erzincan'da sokakta yaşayan evsizler otellere yerleştirildi - Son Dakika

Erzincan Valiliği kış aylarında sokakta yaşayan evsizleri, kentteki otellerde barındırıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte psikolojik, ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan, kışın sokakta veya terk edilmiş mekanlarda yaşadığı tespit edilen vatandaşlara sahip çıkılıyor.

Soğuk havada kimsenin sokakta kalmaması için çalışma yürüten ekipler, evsizlere ulaşarak otellere yerleştirilmelerini sağladı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için başlatılan çalışmaya tüm Erzincanlıların gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Otellere yerleştirilen evsizlere geçimlerini sağlayabilmeleri adına iş konusunda da destek olduklarını ifade eden Makas, bu kapsamda meslek ve çalışabilecekleri alanları değerlendirilen vatandaşların sıkıntı ve dertlerini de dinlediklerini kaydetti.

Kendilerine sıcak bir yuva imkanı verilen evsiz vatandaşların üç öğün yemek, giyecek ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığını, sağlık desteğinin verildiğini aktaran Makas, kış boyunca devam edecek bu uygulama kapsamında, vatandaşların sokakta gördükleri evsizlerin durumunu 153-155-156 ve 05359759838 numaralı hatlara bildirilebileceklerini vurguladı.