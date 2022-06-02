Erzincan'da son 1 ayda 149 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da son 1 ayda 149 kaçak göçmen yakalandı

02.06.2022 12:01
Erzincan'da son 1 ayda 149 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla mayıs ayında yapılan denetimlerde 55 aranan şahıs, 149 kaçak göçmen yakalanarak çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla mayıs ayında yapılan denetimlerde 55 aranan şahıs, 149 kaçak göçmen yakalanarak çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik mayıs ayında çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 29 bin 769 GBT sorgulamasında, 55 aranan şahıs, 48 gözaltına alınan şahıs, bin 5 idari işlem yapılan şahıs, 149 kaçak göçmen şahıs yakalandı. Yapılan 46 bin 475 araç kontrolünde ise, 3 bin 460 araca cezai işlem uygulanırken, 2 aranan araç yakanırken 33 araç da trafikten men edildi. Diğer yapılan asayiş uygulamalarında ise, 272 işyeri kontrol edilerek, 5 adet tabanca, 5 adet merm, 1 adet kesici alet, 35,57 gram esrar, 5 adet sikke, 9 adet sahte para, 25 gram tütün/nargile, 28 bin 80 adet makaron, 856 paket kaçak sigara, 2,01 gram afyon sakızı, 233,95 gram metamfatemin, 73 kök kenevir, 46 bin 603 adet sentetik ecza, 0,52 gram bonzai ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetim ve uygulamaların devam edeceği bildirilerek, "Erzincan'ımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için, çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz" denildi.

(Emin Ferhat Sevilir-İHA)

Erzincan'da son 1 ayda 149 kaçak göçmen yakalandı
Erzincan'da son 1 ayda 149 kaçak göçmen yakalandı

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da son 1 ayda 149 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da son 1 ayda 149 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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