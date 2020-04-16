Erzincan'da sosyal medyadan başlatılan kitap okuma etkinliğine ilgi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da sosyal medyadan başlatılan kitap okuma etkinliğine ilgi - Son Dakika

Erzincan'da sosyal medyadan başlatılan kitap okuma etkinliğine ilgi

6 saat önce

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünün Twitter üzerinden başlattığı "Candır Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi ilgi görüyor.

Erzincan'da sosyal medyadan başlatılan kitap okuma etkinliğine ilgi, System.String[]

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünün Twitter üzerinden başlattığı "Candır Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi ilgi görüyor.

Kentte başlatılan proje ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin aileleriyle günün herhangi bir saatinde kitap okumaları hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin "Günümüzün bir saati kitap okumakla geçsin" sloganıyla başlatıldığı belirtildi. Öğrencilerin evlerinde kitap okurken çektikleri fotoğrafları #erzincanokuyor etiketiyle sosyal medyada paylaşarak farkındalık yaratılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimizin fotoğraflarının sosyal medya hesaplarından paylaşılması ile veli ve öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmek ve farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma eğitime ara verilen süre boyunca devam edecektir. Ayrıca evinde kitap bulunmayan ya da kitap alamayan öğrencilerimiz için okul müdürlükleri tarafında okul kütüphanelerinden kitap temin edilmektedir. Müdürlüğümüze bu konuda ulaşan öğrencilerimize de kitap temin edilecektir."

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:18 Kaynak: AA

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