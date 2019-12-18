Erzincan'da Speaking Cafe etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da Speaking Cafe etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

Erzincan'da Speaking Cafe etkinlikleri devam ediyor

7 saat önce

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 eğitim vizyonu kapsamında oluşturulan Speaking Cafe etkinlikleri öğrencilerin yoğun katılımı ile devam ediyor.

Erzincan'da Speaking Cafe etkinlikleri devam ediyor, System.String[]

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 eğitim vizyonu kapsamında oluşturulan Speaking Cafe etkinlikleri öğrencilerin yoğun katılımı ile devam ediyor.


Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 eğitim projesi kapsamında oluşturulan Speaking Cafe etkinlikleri Erzincan lisesi bünyesinde bulunan kafede 19 okulun katılımıyla gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün etkinlikte yaptığı açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulları bu projede buluşturan soru, Türkiye'de yabancı dil olarak İngilizce dili eğitiminin nasıl geliştirilebileceği ve gençlere küreselleşen dünyada nitelikli bir hayatı sağlayacak kritik unsurlardan biri olan yabancı dil becerilerinin bireylere nasıl kazandırılabileceği olmuştur. Yabancı dilin iletişimsel boyutta kullanımının öneminin farkındalığına binaen öğrencilerin dili iletişimsel boyutta konuşabileceği ve üretebileceği doğal ve ders dışı bir ortam oluşturmalıdır. Çünkü yabancı dil öğretimi ancak beceri temelli gerçekleştirilse amacına ulaşmış olur" dedi.


Projenin amacının öğrencilerin dili iletişimsel boyutta kullanabilmeleri olduğunu ifade eden Gün, "Yetiştirdiğimiz neslin, çağın gerektirdiği becerileri edinmeleri, uluslararası bağlamda teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip edebilmeleri ve tüm dünya ile etkileşim halinde olmaları üst politika belgelerinde de belirtildiği gibi en az bir yabancı dilde etkin iletişim becerileri geliştirmelerine bağlıdır. Bu durum Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı 100 günlük eylem planında "Yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alınacak." şeklinde belirtilmiştir. 100 günlük eylem planında ortaya konan hedefler "Speaking Cafe" belirlenirken temel alınmıştır. Projenin temel amacı öğrencilere dili iletişimsel boyutta kullanabilmeleri için fırsatlar sunmak, bu anlamda akranlarıyla bir araya gelmeleri için uygun bir ders dışı öğrenme ortamı oluşturmak ve bu ortamı yapılandırılmış yabancı dil öğretim materyalleri ile desteklemektir" diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu
Doğa Koleji'ni satın almak için 49 lisanslı kurucu 600 milyon TL'lik teklif yaptı Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli

Son Dakika Haberleri
16:55 Vali Yerlikaya İstanbul'da yaşayan göçmen sayısını açıkladı - Son Dakika
16:55 Bitlis kıran-8 operasyonunda pkk'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor - Son Dakika
16:55 Bursa uludağ'da arama çalışmaları bir ceset bulundu-2 - Son Dakika
16:55 Kocaeli gasp girişiminde bulundu - Son Dakika
16:50 KÖYDES çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 16:57:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da Speaking Cafe etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]