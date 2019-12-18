Erzincan'da Speaking Cafe etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 eğitim vizyonu kapsamında oluşturulan Speaking Cafe etkinlikleri öğrencilerin yoğun katılımı ile devam ediyor.



Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 eğitim projesi kapsamında oluşturulan Speaking Cafe etkinlikleri Erzincan lisesi bünyesinde bulunan kafede 19 okulun katılımıyla gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün etkinlikte yaptığı açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulları bu projede buluşturan soru, Türkiye'de yabancı dil olarak İngilizce dili eğitiminin nasıl geliştirilebileceği ve gençlere küreselleşen dünyada nitelikli bir hayatı sağlayacak kritik unsurlardan biri olan yabancı dil becerilerinin bireylere nasıl kazandırılabileceği olmuştur. Yabancı dilin iletişimsel boyutta kullanımının öneminin farkındalığına binaen öğrencilerin dili iletişimsel boyutta konuşabileceği ve üretebileceği doğal ve ders dışı bir ortam oluşturmalıdır. Çünkü yabancı dil öğretimi ancak beceri temelli gerçekleştirilse amacına ulaşmış olur" dedi.



Projenin amacının öğrencilerin dili iletişimsel boyutta kullanabilmeleri olduğunu ifade eden Gün, "Yetiştirdiğimiz neslin, çağın gerektirdiği becerileri edinmeleri, uluslararası bağlamda teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip edebilmeleri ve tüm dünya ile etkileşim halinde olmaları üst politika belgelerinde de belirtildiği gibi en az bir yabancı dilde etkin iletişim becerileri geliştirmelerine bağlıdır. Bu durum Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı 100 günlük eylem planında "Yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alınacak." şeklinde belirtilmiştir. 100 günlük eylem planında ortaya konan hedefler "Speaking Cafe" belirlenirken temel alınmıştır. Projenin temel amacı öğrencilere dili iletişimsel boyutta kullanabilmeleri için fırsatlar sunmak, bu anlamda akranlarıyla bir araya gelmeleri için uygun bir ders dışı öğrenme ortamı oluşturmak ve bu ortamı yapılandırılmış yabancı dil öğretim materyalleri ile desteklemektir" diye konuştu. - ERZİNCAN