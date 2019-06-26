Erzincan'da stadyum inşaatından düşen işçi yaralandı
1 saat önce
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da stadyum inşaatında çalışırken yüksekten düşen işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:14 Kaynak: AA
ERZİNCAN (AA) - Erzincan
'da stadyum inşaatında çalışırken yüksekten düşen işçi yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki yeni stadyum inşaatında çalışan işçilerden Kenan Şeker
(59), inşaat alanındaki tahta kalıpları sökmek isterken dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan Şeker, arkadaşlarının durumu bildirmesiyle gelen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şeker'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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