Son Dakika Haberleri: Erzincan'da stadyum inşaatından düşen işçi yaralandı
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Erzincan'da stadyum inşaatından düşen işçi yaralandı

1 saat önce

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da stadyum inşaatında çalışırken yüksekten düşen işçi yaralandı.

Erzincan'da stadyum inşaatından düşen işçi yaralandı, System.String[]
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da stadyum inşaatında çalışırken yüksekten düşen işçi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yeni stadyum inşaatında çalışan işçilerden Kenan Şeker (59), inşaat alanındaki tahta kalıpları sökmek isterken dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan Şeker, arkadaşlarının durumu bildirmesiyle gelen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şeker'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi, İşçi, Erzincan, Güncel
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