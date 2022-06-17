Erzincan'da su birikintisine düşen iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Erzincan'da su birikintisine düşen iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

17.06.2022 20:50
Erzincan'da su birikintisine düşen iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yağmur sonrası oluşan su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yağmur sonrası oluşan su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mercan beldesinde tarım işçisi çiftin 2 yaşındaki çocuğu M.G, oynamak için ailesinin yanından ayrıldı.

Bir süre sonra anne ve babası, kaybolduğunu fark etmeleri üzerine M.G'yi çevrede aramaya başladı.

Küçük çocuk su birikintisinde hareketsiz bulundu.

Ailesi tarafından Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Erzincan, Tercan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da su birikintisine düşen iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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