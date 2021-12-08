Erzincan'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da, su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İzzet Onur F'nin kullandığı 24 AAZ 037 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sazlık suyunun tahliye edildiği su kanalına devrildi.
Ters dönen araçtaki yaralı sürücüyü fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri sürücüyü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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