Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
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Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

04.07.2022 15:07
Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Esence Dağı eteklerinde K.Ö'ye ait büyükbaş hayvanlardan biri bölgenin sulama suyunun toplandığı havuza düştü.

Hayvanı havuzdan kendi imkanlarıyla çıkaramayan K.Ö, jandarma ve Üzümlü Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, bölgeye getirdikleri iş makinesi ve halat yardımıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkarttı.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Erzincan, İtfaiye, Esence, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika
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