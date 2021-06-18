Sulama kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da sulama kanalına devrilen otomobilde bulunan ve boğulmaktan son anda kurtarılan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Ebubekir Kara'nın (36) kullandığı 25 LR 894 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşerek ters döndü.
Kazada sürücünün yanı sıra eşi Ayşe (35), çocukları Beyza Nur (13), Liva Nur (8) ve Tahir Eymen Kara (2) ile Sevda Önal (38) yaralandı.
Su dolan araçta sıkışan ve boğulma tehlikesi geçiren yaralılar, çevredeki vatandaşlarca çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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