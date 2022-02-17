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Erzincan'da sulama kanalına düşen cipte sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

Erzincan'da sulama kanalına düşen cipte sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı

17.02.2022 19:01
Erzincan'da sulama kanalına düşen cipte sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı

Erzincan'da sulama kanalına düşen cipte sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Erzincan'da sulama kanalına düşen cipte sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Murat Sefa A'nın kullandığı 69 AF 217 plakalı cip, Erzincan- Sivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrası kurtarıldı.

Yaralı sürücü, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da sulama kanalına düşen cipte sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı
Erzincan'da sulama kanalına düşen cipte sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı
Erzincan'da sulama kanalına düşen cipte sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı
Erzincan'da sulama kanalına düşen cipte sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı

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Erzincan, İtfaiye, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da sulama kanalına düşen cipte sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da sulama kanalına düşen cipte sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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