Erzincan'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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Erzincan'da şüpheli ölüm

6 saat önce

Erzincan'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu kişi, kaldığı çadırda ölü bulundu.

Erzincan'da şüpheli ölüm, System.String[]

Erzincan'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu kişi, kaldığı çadırda ölü bulundu.

Üzümlü ilçesine bağlı Avcılar köyünde hayvancılıkla uğraşan Ercan Güldoğdu, hayvanlarına çobanlık yapan 18 yaşındaki Hamidullah Hakimi'ye yemek götürmek için ahırın yanındaki çadıra gitti.

Tek başına çadırda yaşayan Hakimi'nin hareketsiz yattığını gören Güldoğdu, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Hakimi'nin cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çalışma izni bulunmayan ve 6 aydan bu yana çobanlık yaptığı öğrenilen Hakimi'yi çalıştıran hayvan sahibine 8 bin 827 lira idari para cezası verildi.

Afganistan, Üzümlü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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