Erzincan'da Süt İşleme Tesisi Güdümlü Proje Desteği

Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje desteği kapsamında hazırlanıp Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında 45 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip "Süt İşleme Tesisi Projesi" sunuldu.

Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje desteği kapsamında hazırlanıp Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında 45 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip "Süt İşleme Tesisi Projesi" sunuldu. KUDAKA tarafından yapılan değerlendirme sonrası proje onaylanarak sözleşmesi imzalandı.



Söz konusu yatırım; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başta olmak üzere, Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan Belediyesi, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle yapılacak. Ayrıca proje ortaklarından Kızılay, fabrikanın işletmeciliği ve ürünlerin pazarlanmasından sorumlu olacak.



Kudaka Güdümlü Proje desteği ile özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi amaçlanıyor.



Proje kapsamında süt işleme tesisinde günde 45 ton çiğ süt işlenerek, beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı, ayran, yoğurt ve lor peyniri üretimi yapılacak. Tesiste işlenecek sütün temini ve bölgede ürünlerin pazarlanması konusunda pozitif etki olarak yansıyacağı öngörülüyor.



Süt işleme tesisinin ihtiyacı olan çiğ süt; öncelikle Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği(DSYB)'nden temin edilecek. Kızılay'ın işletmeci olması; satış pazarlama ve marka değerinin satış-rekabet potansiyeli alanında önemli derecede pozitif etkisi olacağı düşüncesi ile birlikte; öngörüler; muhtemel yatırımcıların da olabileceği varsayımı ile yapıldı. - ERZİNCAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida, İflas Etti

Son Dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu

Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak

Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma