Erzincan'da izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklayama göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediktepe köyünde izinsiz kazı gerçekleştirenler olduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Bölgeye giden ekipler, Z.A, A.Ç, E.S, H.Ö. ve O.K'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Ekipler, olay yerinde patlamaya hazır 46 elektrikli fünye, 2 kazma, 1 balyoz, 1 benzin ile çalışan hilti, 2 hilti ucu, 12 voltluk 2 akü, 4 murç, 1 keser, 1 metal detektörü, 4 litre benzin ve 30 metre elektrik kablosu ele geçirdi.