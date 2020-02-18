Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı

11 dakika önce

Erzincan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı, System.String[]

Erzincan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 sikke ile tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi.

Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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