Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.B'nin tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak istediği bilgisini aldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da tarihi eser niteliğindeki 129 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.