İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Akyazı uygulama noktasında yapılan uygulamada, şüpheli hareketler sergileyen kişinin bulunduğu araçta arama yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Erzincan'da 55 altın sikke ele geçirildi - Son Dakika

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