Erzincan'da 85 tarihi obje ve sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da 85 tarihi obje ve sikke ele geçirildi

03.10.2022 13:09
Erzincan'da 85 tarihi obje ve sikke ele geçirildi

Erzincan'da tarihi eser niteliğinde 85 obje ve sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Erzincan'da tarihi eser niteliğinde 85 obje ve sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi amacıyla istihbari çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, 2 kişinin ellinde bulunan tarihi nitelikteki sikke ve objeleri satmaya çalıştıkları bilgisini aldı.

Tarihi nitelikteki 85 obje ve sikkelerle suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da 85 tarihi obje ve sikke ele geçirildi - Son Dakika

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