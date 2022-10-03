Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi amacıyla istihbari çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da 85 tarihi obje ve sikke ele geçirildi - Son Dakika

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