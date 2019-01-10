Erzincan'da Tarihi Eser Operasyonu

Erzincan'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki 89 sikke ile bir obje ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki 89 sikke ile bir obje ele geçirildi.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi objeleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.



Bu çerçevede jandarma ekipleri, içinde şüpheliler C.M, L.E. ve Y.E'nin bulunduğu aracı takibe alarak, Akyazı Beldesi Ekşisu mevkisinde durdurdu.



Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğindeki 89 sikke ile bir obje ele geçiren jandarma, zanlılardan L.E. ve C.M'yi "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet Etme" suçundan gözaltına aldı, Y.E. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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